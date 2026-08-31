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Senza verve il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,44%)

Finanza, Indici settoriali
Senza verve il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,44%)
(Teleborsa) - Incolore l'indice del settore telecomunicazioni che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che invece corre sul mercato.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.401,5, con un aumento insignificante dello 0,44% rispetto alla vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications registra una più netta risalita dello 0,82% a 385.

Nel listino principale, piccolo spunto rialzista per Inwit, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,73%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, sostanziale invarianza per OPS eCom, che archivia la seduta con un trascurabile 0%.

Composto rialzo per Softlab, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,02%.

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