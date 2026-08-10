Haiki+ vola a +46% e si avvicina al prezzo opa di 0,9 euro promossa da SG Holding e finalizzata al delisting

(Teleborsa) - SG Holding ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria totalitaria su Haiki+ finalizzata al delisting.



In particolare, l'operazione ha ad oggetto massime 59.674.488 azioni, di cui 56.663.249, corrispondenti al 43,9% del capitale e massime 3.011.239 azioni di nuova emissione rivenienti dall'eventuale esercizio dei "Warrant Haiki+ 2025-2026" tra il 5 e il 30 ottobre prossimi.



SG riconoscerà un corrispettivo pari a 0,90 euro, cum dividendo, per ciascuna azione portata in adesione, valutazione che incorpora un premio del 52,66% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni rilevato al 6 agosto, giorno di borsa aperta antecedente la data della comunicazione in oggetto, e un premio pari al 66,16% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni nei sei mesi precedenti a tale data.



L'esborso massimo, in caso di adesione totalitaria all'offerta da parte di tutti i titolari delle azioni, tenuto conto dell'eventuale integrale esercizio dei Warrant, sarà pari a 53.707.039,20 euro.



Mediante il delisting, SG - si legge in una nota - intende sostenere e accelerare un progetto di sviluppo industriale e strategico di medio-lungo periodo, volto al rafforzamento del posizionamento competitivo di Haiki+, anche attraverso una maggiore flessibilità gestionale e finanziaria.



Il delisting consentirà, infatti, di agire in un contesto e in una cornice giuridica caratterizzati da una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi, di perseguire con maggiore efficacia iniziative di crescita organica e per linee esterne, nonché di supportare l’espansione internazionale e l’evoluzione dell’offerta nei segmenti core di riferimento, in coerenza con un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.



Non da ultimo, la prospettata operazione di Delisting consentirà un consistente risparmio di costi di struttura in relazione agli oneri – diretti ed indiretti – connessi alla permanenza dell’Emittente su EGM.



In scia al lancio dell'opa, il titolo Haiki+ vola di oltre il 46% attestandosi a 0,856 euro e avvicinandosi al prezzo opa di 0,9 euro.

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