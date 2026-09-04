La Freccia di settembre apre su Elettra Lamborghini e il suo anno d'oro

Il magazine di FS Italiane propone interviste, itinerari, approfondimenti e tanto altro

(Teleborsa) - Dopo i successi di Sanremo, Canzonissima e l'esperienza di commentatrice all'Eurovision Song Festival, l'iconica Elettra Lamborghini sbarca a Tale e quale show, in onda dal 23 settembre su Rai1. Un’esperienza che corona un anno d'oro per la cantante, chiamata a mettersi di nuovo in gioco senza mai perdere l’inconfondibile personalità.



Di qui la scelta di dedicare alla cantante la cover de La Freccia, il magazine mensile distribuito su treni, stazioni ed online dal Gruppo FS Italiane, che ha dovuto confrontarsi con un 2026 caratterizzato da grandi sfide: in estate oltre 33 milioni di persone hanno scelto Trenitalia per i propri spostamenti, proprio mentre la rete ferroviaria era al centro di imponenti trasformazioni con circa 1.300 cantieri attivi. A questa complessità l’azienda ha risposto con il Piano Estate, il potenziamento dell’assistenza nelle stazioni e un’informazione più capillare.



Il viaggio continua anche a settembre, mese in cui La Freccia suggerisce itinerari sempre originali: da Siena alla Val d’Orcia a bordo di un treno storico della Fondazione FS Italiane; Alessandria ed il ricco patrimonio di storie medievali, memorie napoleoniche e sapori locali. E infine Napoli, nei luoghi in cui viene girata la soap opera Un posto al sole, con la guida di Patrizio Rispo, nel cast dalla prima puntata.



Rivista sempre ricca di interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura, fra cui l'attore Stefano Fresi, che sarà nelle sale dall’8 ottobre con il nuovo film di Giorgio Pasotti, l’emergente Giuseppe De Domenico, presente al Toronto International Film Festival con Idda e presto in tv nel ruolo del giudice antimafia Rosario Livatino, e Csaba dalla Zorza, che torna alla narrativa con il libro Io sono Adele.



Fra gli appuntamenti culturali la mostra a Venezia per gli 80 anni di Marina Abramovic. A Milano, fino al 4 ottobre, sono esposti gli scatti vincitori del Sony World Photography Awards 2026, mentre a Torino, oltre 400 memorabilia raccontano l’universo del regista Orson Welles.



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