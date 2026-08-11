Aerei, FT: nuovi controlli Ue aeroporti hanno raddoppiato tempi attesa

(Teleborsa) - Con i nuovi sistemi di controllo dei passeggeri agli aeroporti voluti dalla Unione europea sono, di fatto, raddoppiati i tempi di attesa: lo riporta il Financial Times attraverso un'analisi che mette a confronto i tempi di attesa nei maggiori scali aeroportuali europei in questa estate rispetto a quelli che si registravano un anno fa.



Numeri, nel mezzo della stagione turistica, destinati a rialimentare le polemiche su questo sistema allestito dalla Ue Entry Exit System (Ees), oggetto di durissime critiche da parte di operatori come Ryanair.



In particolare, il FT cita il caso di Francoforte, uno dei maggiori scali dell'Unione in cui a luglio l'attesa media in coda ha raggiunto 120 minuti - due ore - a fronte di circa 60 minuti un anno fa, secondo i dati della società di ricerche Qsensor. A Monaco i tempi di attesa sono raddoppiati da 31 a 60 minuti, ad Amsterdam sono lievitati da 80 a 120 minuti.

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