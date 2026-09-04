Lettura rialzista per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Chiusura in rosso per il fondo d'investimento immobiliare, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,66%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 23,92 USD, con stop loss fissato a livello 15,63 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```