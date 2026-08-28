Milano 14:22
52.722 +0,87%
Nasdaq 27-ago
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Segnali d'acquisto per Kimco Realty

Finanza
Segnali d'acquisto per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Composto ribasso per il fondo d'investimento immobiliare, tra i componenti dell'S&P-500, in flessione dello 0,92% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 23,81 USD, con stop loss posto a quota 15,63 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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