Nabla verso quotazione su EGM con collocamento aperto anche al retail

(Teleborsa) - Nabla, società milanese attiva nel settore del make-up, specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per il make-up e accessori, si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 17 settembre 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Giotto Cellino SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA), BPER lo Specialist.



Costituita nel 2013, Nabla si posiziona nel segmento premium accessibile (il cosiddetto "Entry Prestige") del mercato beauty, distinguendosi per la qualità delle formule, l'inclusività e una forte relazione diretta con la propria community digitale. Il modello operativo è di tipo "Fabless": la società internalizza le funzioni strategiche ad alto valore aggiunto (quali la ricerca e sviluppo, la direzione creativa, il packaging design e la brand strategy), esternalizzando l'intero processo di produzione e assemblaggio a un network selezionato di partner industriali. Inoltre, valorizza il proprio business attraverso un modello distributivo omnicanale ibrido, che combina strategicamente le vendite dirette (Direct-to-Consumer e social commerce) con le vendite B2B tramite retailer e marketplace.



Il portafoglio di proprietà intellettuale annovera complessivamente 85 marchi registrati a livello europeo, nazionale e internazionale, a presidio dell'identità aziendale e dei prodotti di punta (i cosiddetti "Hero Products"). A livello commerciale, la società si rivolge a una clientela costituita sia da consumatori finali che da primari operatori del retail beauty. L'Italia rappresenta il principale mercato di operatività, che vanta al contempo una consolidata presenza internazionale in oltre 29 paesi (distribuiti tra Europa e Medio Oriente), operando all'estero principalmente in Spagna, Germania e Stati Uniti.



Nabla, dopo Giunti Psychometrics a luglio, sarà la seconda società quotanda su EGM ad avvalersi del mercato per la distribuzione dei propri strumenti finanziari. Nell'ambito della distribuzione diretta, la raccolta delle adesioni all'offerta avverrà per il tramite di Directa SIM , in qualità di assigned broker. L'offerta avrà ad oggetto massime 666.450 azioni ordinarie, per una raccolta retail massima di circa 2 milioni di euro (visto che la forchetta di prezzo è fissata a 3-3,60 euro per azione). Il periodo di offerta è previsto iniziare l'8 settembre e concludersi il 14 settembre, con data pagamento fissata per il 21 settembre. Oltre alle azioni ordinarie, l'IPO prevede anche i warrant denominati "Warrant Nabla 2026-2030".



Il CdA è composto da 4 membri: Cristiano De Simone (presidente), Serena Senise (consigliere), Marco Ruini (consigliere) e Maria Cristina Murelli (consigliere indipendente). L'azionariato prima dell'ammissione vede Genesis (società detenuta al 50% da Cristiano De Simone e al 50% da Serena Senise) al 100% del capitale sociale.



(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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