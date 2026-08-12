Directa SIM, scomparsa di Fabio Braida responsabile compliance

(Teleborsa) - Directa SIM ha reso noto che Fabio Braida, responsabile compliance, è venuto a mancare improvvisamente il 9 agosto.



"Directa si stringe alla sua famiglia nel ricordo di un instancabile professionista e di un uomo buono, che ha saputo distinguersi per competenza, serietà, dedizione e umanità. Fabio Braida è stato per Directa un importante punto di riferimento, grazie alla sua professionalità, al senso di responsabilità e alla disponibilità sempre dimostrata nei confronti dei colleghi e della Società" si legge in un comunicato dell'azienda.

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