Giunti Psychometrics acquista un ulteriore 38,5% di ADIPA per 3,25 milioni di euro

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics Holding , operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella valutazione psicologica e della salute mentale, ha esercitato l'opzione di acquisto di un'ulteriore quota del 38,5% del capitale sociale di Academia Digital de Psicología y Aprendizaje (ADIPA), l'operatore di riferimento nella formazione professionale online per psicologi in Cile, salendo così dal 12,5% al 51% ed acquisendone il controllo.



"A due settimane dalla quotazione, diamo esecuzione al primo tassello della strategia di crescita presentata agli investitori - ha commentato l'AD José Sales Grade - ADIPA rappresenta per noi la combinazione ideale: un modello di formazione online per psicologi ad alta ricorrenza, una leadership consolidata in Cile e una crescita internazionale che ha superato le nostre aspettative, con Messico e Colombia in forte accelerazione. La formazione dei professionisti nell'utilizzo degli strumenti di valutazione psicometrica è il naturale complemento del nostro core business: chi si forma su ADIPA lavora ogni giorno con gli strumenti che sviluppiamo. L'opzione sul restante capitale, esercitabile entro il 2027, ci consente di accompagnare questa crescita con la disciplina che caratterizza il nostro approccio al capitale"



Il corrispettivo per l'acquisizione della quota del 38,5% è pari a 3,25 milioni di euro, regolato interamente per cassa mediante risorse finanziarie disponibili, senza ricorso a indebitamento. A seguito dell'acquisizione del controllo, ADIPA sarà consolidata integralmente nel bilancio di Giunti Psychometrics Holding a partire dalla data odierna. Sulla base dei dati economico-finanziari relativi al bilancio al 31 dicembre 2025, Giunti Psychometrics raggiunge un volume di Ricavi pro-forma pari a 43,5 milioni di euro con un EBITDA pro-forma pari a 7,1 milioni di euro e un EBITDA margin pro-forma di circa il 16,3%.



La società mantiene un'opzione per l'acquisizione della totalità del capitale di ADIPA, esercitabile entro il 31 dicembre 2027.

Condividi

```