Giunti Psychometrics, esercitata parzialmente la greenshoe

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics Holding rende noto che Alantra, in qualità di soggetto incaricato a svolgere l'attività di stabilizzazione relativamente alle azioni ordinarie della società, ha esercitato parzialmente l'opzione Greenshoe per 310.339 azioni rispetto alle massime 450.000, con conseguente restituzione a Giunti Editore di complessive 139.661 azioni oggetto di prestito ai sensi dell'opzione di Over Allotment.



Con l’esercizio della Greenshoe, termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione.



Il prezzo di acquisto delle azioni ordinarie oggetto della Greenshoe è pari a 4,50 euro per azione ordinaria – corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell’ambito del Collocamento – per un controvalore complessivo di 1.396.526,00 euro e il relativo pagamento è previsto entro il 20 agosto 2026.



A seguito dell’esercizio parziale della Greenshoe, l'offerta ha riguardato complessivamente 3.651.448 azioni per un controvalore complessivo di 16.431.516 euro e il flottante di Giunti Psychometrics sul mercato rispetto alle 3.651.448 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan risulta pari al 30,84%.

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