Lambiase (IRTOP Consulting): Lombardia si conferma principale hub di Euronext Growth Milan

Le analisi dell'Osservatorio ECM

(Teleborsa) - Rispetto alle 207 società quotate sul mercato Euronext Growth Milan al 28 luglio 2026, la Lombardia è la regione più rappresentata in termini di numero di società quotate (80, pari al 38% del totale), capitalizzazione complessiva (2,5

miliardi di euro, pari al 23%) e raccolta di capitali in IPO (694 milioni di euro, pari al 35%). Questo è quello che emerge dagli ultimi risultati delle analisi regionali realizzate dall’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan, centro studi di IRTOP Consulting, sulle società quotate in Lombardia.



Le società lombarde quotate su EGM sono attive principalmente nei settori Tecnologia (28%, inclusi Technology Services Electronic Technology e Health Technology), Commercial Services (15%) e Finance (16%). La capitalizzazione media è pari a 31,6 milioni di euro, la raccolta media in IPO è pari a 8,3 milioni di euro.



Le aziende EGM lombarde hanno registrato nel 2025 un giro d’affari complessivo di 2,8 miliardi, in crescita del 5% rispetto al 2024, e hanno impiegato complessivamente 8,5 mila dipendenti, dato sostanzialmente costante rispetto al 2024. La dimensione media della società lombarda quotata su EGM presenta ricavi pari a 40,3 milioni (38,5 milioni nel 2024), un EBITDA margin del 15,1% (15,6% nel 2024) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 6,1 milioni (7,2 milioni nel 2024).



Da segnalare inoltre che 20 società hanno distribuito dividendi per un ammontare complessivo di 25,3 milioni di euro.



Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM: “La Lombardia si conferma il principale hub di Euronext Growth Milan, con 79 società quotate, il 38% del totale, e una raccolta in IPO di 659 milioni di euro, pari al 35% dell’intero mercato. I numeri testimoniano la presenza di un tessuto imprenditoriale strutturato e fortemente orientato alla crescita, con ricavi complessivi delle società quotate pari a 2,8 miliardi di euro e 8.500 dipendenti. In questo percorso, il contributo del Bonus Lombardia per la quotazione ha rappresentato un importante fattore di stimolo, contribuendo a ridurre i costi di accesso al mercato e a sostenere le PMI nel percorso verso la Borsa".



"L’esperienza lombarda - ha aggiunto Lambiase - dimostra come strumenti di incentivazione regionale possano favorire concretamente l’accesso delle imprese al mercato dei capitali e potrebbe rappresentare un modello replicabile anche in altre aree del Paese,

rafforzando la capacità delle PMI di finanziare crescita, investimenti e operazioni straordinarie. Ulteriore stimolo al mercato potrebbe arrivare dalla SIU che offre all’Europa l’occasione di valorizzare un modello che funziona. Milano, con EGM, potrebbe diventare la piazza principale europea per la crescita, mettendo in connessione risparmio, innovazione e sviluppo industriale”.

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