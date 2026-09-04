Parigi: positiva la giornata per Accor

(Teleborsa) - Bene il Gruppo di servizi francese , con un rialzo del 2,56%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Accor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo della big delle catene alberghiere evidenzia un declino dei corsi verso area 46,57 Euro con prima area di resistenza vista a 47,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 46,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```