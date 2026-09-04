Segnali d'acquisto per British American Tobacco
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che produce sigarette, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dello 0,68%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su British American Tobacco disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 41,54 sterline, con stop loss stimato a quota 39,32 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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