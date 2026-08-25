Attese positive per Associated British Foods
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta positiva per il distributore di prodotti alimentari e da forno, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,39%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Associated British Foods ai prezzi attuali pari a 20,69 sterline, con stop loss individuato in area 20,16 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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