Attese positive per Associated British Foods

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta positiva per il distributore di prodotti alimentari e da forno , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,39%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Associated British Foods ai prezzi attuali pari a 20,69 sterline, con stop loss individuato in area 20,16 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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