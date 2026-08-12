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Indicazioni rialziste per American Express

Finanza
Indicazioni rialziste per American Express
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Risultato positivo per il famoso gruppo delle carte di credito, parte del Dow Jones, che lievita dello 0,58%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di American Express favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 340,8 USD con stop loss fissato a quota 313,1 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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