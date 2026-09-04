Synopsys, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - A picco il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che presenta un pessimo -6,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Synopsys, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 412,8 USD. Primo supporto visto a 375. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 358,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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