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New York: seduta difficile per Synopsys

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Synopsys
Si muove in perdita il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,84% sui valori precedenti.
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