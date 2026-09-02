ITWAY, approvato bilancio 2025 e rinnovati gli organi sociali. Deserta assemblea aucap

Giovanni Andrea Farina confermato presidente Cda

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Itway - capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan – ha approvato il bilancio d’esercizio della Società relativo all’esercizio 2025 nonché la proposta del Cda di portare a nuovo la perdita dell’esercizio 2025 pari 271 mila euro.



É stata inoltre approvata la politica di remunerazione relativa all’esercizio 2026 descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2025 o ad esso relativi.



Sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 nelle persone di Giovanni Andrea Farina, Cesare Valenti, Debora Randi, Valentino Bravi e Viola Ferretti. Giovanni Andrea Farina è stato confermato quale Presidente del Consiglio.



Sulla base delle informazioni note alla Società, Giovanni Andrea Farina detiene tramite la Giovanni Andrea Farina & Co., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società mentre Cesare Valenti detiene direttamente una partecipazione pari al 9,54%.



L’Assemblea ha nominato anche il Collegio Sindacale che resterà in carca per il triennio 2026-2028: Chiara Valeri, Presidente, Gianpiero De Martinis e Stefano Cortesi Siboni, Sindaci Effettivi, Andrea Fabbri e Giulia Ibra, Sindaci Supplenti.



La società ha infine fatto sapere che è andata deserta per mancanza di quorum costitutivo la seconda convocazione dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sull'attribuzione al Cda (a) di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, per un importo nominale massimo complessivo di 5 milioni di euro, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche cum warrant; (b) di una delega ad emettere obbligazioni convertibili, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, per un ammontare nominale massimo complessivo di 5 milioni, con correlata delega a deliberare il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, oltre sovrapprezzo.



(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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