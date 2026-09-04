Milano 13:44
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Dow Jones 3-set
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Londra 13:45
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Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in luglio

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Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +0,6%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,1%).
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