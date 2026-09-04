Milano 13:44
52.138 -0,21%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 13:45
10.834 +0,03%
Francoforte 13:45
26.103 +0,38%

Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in luglio
Unione Europea, Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```