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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in luglio
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04 settembre 2026 - 11.05
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Vendite dettaglio in luglio su base mensile (MoM) -0,6%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,3%).
(Foto: © senoldo/123RF)
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