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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in luglio
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31 agosto 2026 - 07.00
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Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +4%
, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +3,2%).
(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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