Milano 17:35
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Nasdaq 18:45
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Dow Jones 18:45
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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in luglio

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Vendite dettaglio Giappone (YoY) in luglio
Giappone, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +4%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +3,2%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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