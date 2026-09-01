Milano 11:57
51.976 -1,21%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:57
10.707 -1,08%
Francoforte 11:57
25.960 -1,13%

Germania, Vendite dettaglio (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Germania, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) -2,5%, in calo rispetto al precedente +0,6%.

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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