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Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in giugno
Unione Europea, Vendite dettaglio in giugno su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,1%).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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