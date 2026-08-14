Milano 17:35
53.584 -0,20%
Nasdaq 21:03
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Dow Jones 21:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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USA, Vendite dettaglio (YoY) in luglio

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USA, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
USA, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +5%, in calo rispetto al precedente +6,8%.
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