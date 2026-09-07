A2A, Mazzoncini: cambiamento climatico innegabile, necessari investimenti per reagire

(Teleborsa) - Con la conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia si trova a dover garantire continuità agli investimenti per sostenere crescita e resilienza, anche per contrastare la spesa energetica, che sta minando il reddito delle famiglie e la competitività delle aziende, tra instabilità geopolitica e cambiamento climatico. È questo il punto di partenza del Position Paper "Investire per competere. Il contributo delle Utility a sviluppo e occupazione del Paese
", realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A e presentato al 52° Forum TEHA di Cernobbio. Lo studio analizza appunto il potenziale di investimento del comparto e le ricadute economiche
, occupazionali, energetiche e ambientali che potrebbero derivarne per l’Italia.
Secondo lo studio, l'energia rappresenta un asset strategico per lo sviluppo trasversale del Paese, e il settore delle utility ne costituisce il motore operativo. Durante la presentazione al forum, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha spiegato: "Le utility sono i soggetti preposti a fare gli investimenti sia nel mondo della generazione, sia nel mondo delle reti elettriche e nel mondo della flessibilità, quindi sono i soggetti che possono abilitare questa transizione. Peraltro lo fanno senza debito pubblico, e seguendo meccanismi e mercati con una regolamentazione precisa
. Il comparto delle utility in Italia è un comparto robusto, ben capitalizzato, forte dal punto di vista ingegneristico e che ha una bella pipeline di progetti già pronti da mettere a terra, quindi sicuramente il contributo che può dare alla competitività del Paese è un asset molto importante. Abbiamo presentato un report che sostanzialmente dice che, finendo il PNRR
, che è il più grande piano di sostegno economico all'economia italiana dai tempi del secondo dopoguerra, dopo il Piano Marshall, il rischio che il volano si fermi e che mandi in recessione il Paese è molto forte
. Investire 33 miliardi all'anno, quindi 825 miliardi totali entro il 2050
, può essere davvero un grande aiuto per tenere in moto l'economia del Paese".
Il potenziamento infrastrutturale risulta cruciale anche per garantire una maggiore sicurezza strategica a livello continentale e nazionale, e le recenti instabilità geopolitiche, dall'Ucraina all'Iran, hanno evidenziato il problema delle infrastrutture a livello sistemico europeo, come ha spiegato Mazzoncini: "L'instabilità geopolitica rende imprevedibile l'andamento dei prezzi delle materie prime, dal gas al petrolio
. Però dall'altro lato è quello che dimostra che l'Europa deve aumentare la propria autonomia. Il sole, il vento, l'acqua e la gestione integrata dei rifiuti ci permettono di farlo: abbiamo stimato che la stessa Italia può arrivare nel 2050 all'81% di autonomia strategica rispetto al 26% di oggi".
Le spinte date dai datacenter, necessari per la digitalizzazione, dalla stabilità geopolitica, che impongono sempre più autonomia energetica, e della crisi climatica, impongono un'accelerazione verso la decarbonizzazione e l'elettrificazione, conclude infatti Mazzoncini: "Il cambiamento climatico è tangibile e lo abbiamo subito anche in questa estate, di nuovo molto calda e siccitosa, che ovviamente impatta con poca acqua, poco idroelettrico e centrali che si fermano
perché manca acqua nei fiumi. Però proprio questo deve spingerci a investire maggiormente perché il cambiamento climatico non è un'invenzione di qualche pazzo disturbatore, ma ormai è chiaro a tutti che è una realtà, quindi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, elettrificare e creare un circolo virtuoso
che ci possa riportare nella traiettoria giusta".
Secondo la ricerca di Ambrosetti quindi, le utility si confermano un fondamentale motore di investimento per garantire l'indipendenza energetica e contrastare il cambiamento climatic
o tramite interventi infrastrutturali mirati. A2A è la principale life company italiana, attiva nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle reti, impegnata anche nella transizione ecologica e nello sviluppo sostenibile del Paese.(Foto: Renato Mazzoncini al Forum di Cernobbio 2026)