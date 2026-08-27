Eurocommercial Properties, nel primo semestre il net property income aumenta del 3,1%

(Teleborsa) - Nel primo semestre Eurocommercial Properties ha registrato un Net property income aumentato del 3,1%, un risultato degli investimenti diretti salito del 2,6% e il portafoglio ha visto un andamento positivo in termini di valutazione. A seguito dell'acquisizione di Avion, il net loan-to-value ratio si è attestato al 40,9%.



Nel 2026, la società ha usufruito di un rifinanziamento a lungo termine di 525 milioni di euro relativo a Carosello e I Gigli in Italia e C4 in Svezia. A luglio 2026, Eurocommercial ha inoltre sottoscritto ed erogato un green loan quinquennale di 700 milioni di SEK (63,5 milioni di euro) relativo alla sua recente acquisizione Avion Shopping. Queste operazioni hanno esteso la durata media del debito del Gruppo a quattro anni e garantiscono che non saranno necessari rifinanziamenti significativi prima del 2029.



Il risultato degli investimenti diretti per azione nei primi sei mesi è aumentato a 1,26 euro, rispetto a 1,25 euro nello stesso periodo del 2025.



Le previsioni sul risultato degli investimenti diretti per il 2026 sono confermate a 2,45-2,50 euro per azione, con un'ulteriore crescita prevista nel 2027 grazie al contributo di Avion Shopping per l'intero anno e ai progetti di riorganizzazione commerciale.

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