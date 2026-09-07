Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre
Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8132. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8073. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8191.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)