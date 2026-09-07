Milano 16:22
52.181 +0,16%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
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Londra 16:22
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Francoforte 16:23
25.997 -0,19%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 settembre

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8132. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8073. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8191.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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