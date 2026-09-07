Lettura rialzista per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Effervescente il leader mondiale dell'acciaio, tra i componenti dell'Ibex 35, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,50%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di ArcelorMittal presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 67,22 Euro, con stop loss individuato in area 62,96 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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