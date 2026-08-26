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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,31%
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 52.882,99 punti
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Finanza
26 agosto 2026 - 17.39
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Milano conclude in progresso dello 0,31%, archiviando la sessione a 52.882,99 punti.
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