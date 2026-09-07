"Buy" per Renault

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Seduta vivace per la casa automobilistica francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,01%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 29,14 Euro, con stop loss posto a quota 28,53 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```