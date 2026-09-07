Milano 16:32
52.168 +0,13%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:32
10.832 +0,01%
Francoforte 16:33
26.000 -0,18%

"Buy" per Renault

Finanza
"Buy" per Renault
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta vivace per la casa automobilistica francese, tra i titoli dell'indice CAC40, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,01%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 29,14 Euro, con stop loss posto a quota 28,53 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```