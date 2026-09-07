Francoforte: si concentrano le vendite su Cts Eventim

(Teleborsa) - Retrocede Cts Eventim , con un ribasso del 2,22%.



La tendenza ad una settimana di Cts Eventim è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'andamento di breve periodo di Cts Eventim mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 58,15 Euro e supporto a 56,95. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 59,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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