Milano 7-set
52.230 0,00%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 0,00%
Londra 7-set
10.822 0,00%
Francoforte 7-set
26.007 0,00%

Generali investe 26,07 milioni di euro nel buyback tra il 31 agosto e il 4 settembre

Azioni proprie, Finanza
Generali investe 26,07 milioni di euro nel buyback tra il 31 agosto e il 4 settembre
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 588.417 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, al prezzo medio ponderato di 44,31 euro, per un controvalore pari a 26.073.948,28 euro.

Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback finalizzato all'annullamento delle azioni, avviato lo scorso 6 agosto in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.

A seguito degli acquisti effettuati, al 4 settembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 26.827.276 azioni proprie, pari all'1,75% del capitale sociale

A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il Leone di Trieste, che si attesta a 44,88 euro.


Condividi
```