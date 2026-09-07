Generali investe 26,07 milioni di euro nel buyback tra il 31 agosto e il 4 settembre

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 588.417 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, al prezzo medio ponderato di 44,31 euro, per un controvalore pari a 26.073.948,28 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback finalizzato all'annullamento delle azioni, avviato lo scorso 6 agosto in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 4 settembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 26.827.276 azioni proprie, pari all'1,75% del capitale sociale



A Piazza Affari, intanto, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il Leone di Trieste , che si attesta a 44,88 euro.







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