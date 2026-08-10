De' Longhi, buyback di circa 2,27 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 3 ed il 7 agosto 2026, complessivamente 55.389 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 40,9788 euro, per un controvalore pari a 2.269.773,48 euro.
A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del buyback, al 7 agosto il produttore di elettrodomestici detiene 2.799.487 azioni proprie, corrispondenti all'1,8504% del numero complessivo di azioni ordinarie.
Nel frattempo, sul listino milanese, De' Longhi fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 40,94 euro, con un calo dello 0,39%.
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