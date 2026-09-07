OVS prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 1,4 milioni di euro

(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 240.843 azioni ordinarie (pari allo 0,094% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,8752 euro, per un controvalore pari a 1.415.010,31 euro.



Al 4 settembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 12.510.556 azioni proprie pari al 4,905% del capitale sociale.



Nel frattempo, a Piazza Affari, si muove al ribasso OVS con i prezzi allineati a 5,73 euro, per una discesa del 2,22%.





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