De' Longhi, buyback per oltre 2,28 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De'Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 31 agosto ed il 4 settembre 2026, complessivamente 55.711 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 40,9528 euro, per un controvalore pari a 2.281.518,89 euro.
A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del buyback, al 4 settembre il produttore di elettrodomestici detiene 3.018.316 azioni proprie, corrispondenti all'1,9950% del numero complessivo di azioni ordinarie.
Nel frattempo, a Milano, De' Longhi si muove verso il basso e si posiziona a 40,16 euro, con una discesa dello 0,45%.
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