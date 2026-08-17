Invito all'acquisto per Barclays

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Bene la holding bancaria inglese , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,29%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 5,205 sterline, con stop loss posto a quota 5,064 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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