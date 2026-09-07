Lottomatica punta a EBITDA online incrementale fino a 300 milioni entro 3 anni dal closing

(Teleborsa) - Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, stima di poter conseguire, entro il terzo anno dal closing dell'operazione
con Cirsa
, un EBITDA online incrementale a regime compreso tra circa 200 milioni e 300 milioni di euro
. Tale importo non è incluso nelle sinergie precedentemente annunciate nell'ambito dell'operazione.
La società ha infatti identificato "una concreta opportunità di fare leva sulla propria tecnologia
, sulle capacità di prodotto e sulla comprovata esperienza omnichannel, congiuntamente alla rete distributiva, alla base clienti e alla presenza di Cirsa nei mercati locali ad alta crescita, per generare una significativa crescita del business online della Combined Company
", si legge in una nota diffusa in risposta al notevole interesse manifestato negli ultimi giorni da investitori e analisti.
Lottomatica, in una nuova presentazione per la comunità finanziari, fa notare che gran parte del valore creato per i propri azionisti deriva dalla crescita online (oltre il 70% dal 2019 al 2025) e sottolinea che Cirsa "si trova oggi nella stessa posizione di Lottomatica di qualche anno fa, aprendo una significativa opportunità di creazione di valore per l'entità combinata".
Viene ribadito che la proposta di investimento di Lottomatica rimane invariata: stessa crescita di circa il 10% di CAGR dell'EBITDA nel periodo 2026-2029 e distribuzione di capitale agli azionisti di circa 12 euro per azione nei prossimi tre anni
(considerando solo le sinergie di cassa di 115 milioni di euro all'anno e senza considerare le sinergie derivanti dall'online annunciate oggi), in mercati con una regolamentazione stabile, una forte opportunità nel settore online e un settore retail resiliente, in crescita e redditizio.