Lottomatica rimbalza con mercato che digerisce annuncio a sorpresa sulla spagnola Cirsa

(Teleborsa) - Dopo una partenza ancora in rosso, in scia al crollo del 7,6% registrato ieri, rimbalza il titolo Lottomatica
, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi. A metà seduta il rialzo è di quasi il 6% a quota 24,2 euro, comunque sotto i 24,8 euro di due giorni fa.
Il tonfo di ieri è arrivato dopo l'annuncio a sorpresa
di una fusione interamente basata su scambio azionario tra Lottomatica e la spagnola Cirsa (controllata da fondi Blackstone
), operazione pensata per creare un campione globale del gaming da circa 2 miliardi di euro di EBITDA. Il deal ha colto di sorpresa gli investitori
, che dall'IPO di maggio 2023 avevano premiato Lottomatica per una strategia focalizzata su Italia e online, diversa da quella ora annunciata
.
Stamattina, in un'intervista a Il Sole 24 Ore
, il CEO Guglielmo Angelozzi
aveva detto che il crollo era stato "principalmente di natura tecnica
". Data la struttura dell'operazione, interamente in azioni, gli operatori hanno venduto allo scoperto le azioni dell'acquirente e acquistato quelle della società oggetto dell'acquisizione, aveva spiegato.
Nel frattempo, si sono espressi diversi analisti
che seguono il titolo. Secondo Intermonte, la fusione con Cirsa presenta una "forte logica industriale e una struttura finanziaria disciplinata". Equita
ha sostenuto
che la reazione del mercato è stata "poco ragionevole" e che il mercato "non sta praticamente scontando alcun valore delle sinergie di costo generabili". Kepler Cheuvreux è preoccupato
dal deterioramento del mix di attività, ma sottolinea che gran parte del potenziale di crescita derivante dalla strategia di Lottomatica "non è ancora stato quantificato".