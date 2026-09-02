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Cirsa, Hostench: con Lottomatica significative opportunità per accelerare crescita in modo redditizio

Finanza
Cirsa, Hostench: con Lottomatica significative opportunità per accelerare crescita in modo redditizio
(Teleborsa) - "Sono lieto di intraprendere insieme questo entusiasmante percorso. L'unione tra CIRSA e Lottomatica dà vita a un leader diversificato di livello mondiale nel settore del gaming, con posizioni di leadership nei propri mercati principali e significative opportunità per accelerare la crescita in modo redditizio". Lo ha detto Antonio Hostench, Amministratore Delegato di CIRSA, commentando la maxi fusione tramite scambio azionario annunciata questa mattina da Lottomatica e CIRSA.

"Il team di CIRSA è pienamente impegnato nel contribuire al successo di questa operazione e non vede l'ora di lavorare al fianco dei colleghi di Lottomatica per sbloccare il pieno potenziale dell'azienda e costruire un business ancora più solido", ha aggiunto.

(Foto: © rawpixel)
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