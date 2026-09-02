Lottomatica, CFO: con Cirsa creiamo piattaforma più solida e diversificata

(Teleborsa) - "La fusione tra Lottomatica
e CIRSA unisce due realtà di eccellenza
, ciascuna caratterizzata da profonde competenze distintive e comprovate capacità di crescita e di esecuzione". Lo ha detto Laurence Van Lancker
, Deputy CEO e CFO di Lottomatica, commentando la maxi fusione tramite scambio azionario annunciata questa mattina
.
"Riteniamo che questa operazione rappresenti un'importante opportunità per valorizzare i punti di forza di entrambe le organizzazioni
, creando una piattaforma più solida e diversificata, dotata di maggiori dimensioni e competenze, in grado di accelerare la crescita e la creazione di valore", ha aggiunto.