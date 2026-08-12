Lottomatica, acquistate azioni proprie per 7,88 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 agosto 2026, complessivamente 327.510 azioni proprie, a un prezzo medio di 24,0629 euro per azione, per un controvalore pari a 7.880.852,26 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del piano la società ha acquistato complessivamente 3.655.813 azioni, pari all'1,453% delle azioni ordinarie in circolazione.



Al 7 agosto 2026, considerando anche le azioni già in portafoglio, Lottomatica Group detiene in totale 18.859.052 azioni proprie, corrispondenti al 7,365% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 327.510 detenute indirettamente

tramite la società GBO.



A Milano, oggi, controllato progresso per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi,



Intanto, a Piazza Affari, l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 24,51 euro.





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