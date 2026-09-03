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Lottomatica, Angelozzi: crollo in Borsa è "questione prevalentemente tecnica"

Finanza
Lottomatica, Angelozzi: crollo in Borsa è "questione prevalentemente tecnica"
(Teleborsa) - "Pensiamo che sia una questione prevalentemente tecnica come si è visto molte volte in questo tipo di operazioni". Lo ha detto il CEO di Lottomatica, Guglielmo Angelozzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, dopo il crollo delle azioni di ieri in seguito all'annuncio dell'acquisizione della rivale spagnola Cirsa.

"Siccome il deal è basato interamente su uno scambio di azioni, gli arbitraggisti si assicurano il premio vendendo allo scoperto i titoli della società acquirente e acquistando quelli della società target secondo un rapporto prestabilito (e quindi garantisce lo spread tra i prezzi di negoziazione correnti e il valore finale dell'operazione) - ha spiegato - Superata questa fase iniziale, prevalgono considerazioni più fondamentali".

Angelozzi ha cercato di tranquillizzare gli azionisti con quello che aveva già detto in conference call con gli analisti: "La proposta di investimento di Lottomatica rimane invariata, caratterizzata da crescita sostenuta, generazione di cassa e alti rendimenti per gli azionisti. La nuova entità sarà in grado di garantire le stesse caratteristiche e l'operazione è chiaramente positiva su ogni metrica, migliorando anche il posizionamento strategico per il futuro. Inoltre, ci sono sinergie di costo per circa 115 milioni di euro che saranno realizzate in 3 anni dalla chiusura dell'operazione. Questo senza considerare le sinergie di ricavo sull'online".
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