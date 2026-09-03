Lottomatica, Angelozzi: crollo in Borsa è "questione prevalentemente tecnica"

(Teleborsa) - "Pensiamo che sia una questione prevalentemente tecnica
come si è visto molte volte in questo tipo di operazioni". Lo ha detto il CEO di Lottomatica
, Guglielmo Angelozzi
, in un'intervista al Sole 24 Ore, dopo il crollo delle azioni di ieri in seguito all'annuncio dell'acquisizione della rivale spagnola Cirsa
.
"Siccome il deal è basato interamente su uno scambio di azioni, gli arbitraggisti si assicurano il premio vendendo allo scoperto i titoli della società acquirente e acquistando quelli della società target secondo un rapporto prestabilito (e quindi garantisce lo spread tra i prezzi di negoziazione correnti e il valore finale dell'operazione) - ha spiegato - Superata questa fase iniziale, prevalgono considerazioni più fondamentali
".
Angelozzi ha cercato di tranquillizzare gli azionisti con quello che aveva già detto in conference call
con gli analisti: "La proposta di investimento di Lottomatica rimane invariata
, caratterizzata da crescita sostenuta, generazione di cassa e alti rendimenti per gli azionisti. La nuova entità sarà in grado di garantire le stesse caratteristiche e l'operazione è chiaramente positiva su ogni metrica, migliorando anche il posizionamento strategico per il futuro. Inoltre, ci sono sinergie di costo per circa 115 milioni di euro che saranno realizzate in 3 anni dalla chiusura dell'operazione. Questo senza considerare le sinergie di ricavo sull'online".