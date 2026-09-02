Lottomatica, accordo per fusione con la spagnola Cirsa. Nasce colosso da 2 miliardi di EBITDA

Sede a Roma e quotazione in Italia

(Teleborsa) - I CdA di Lottomatica , gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, e Cirsa Enterprises , società spagnola attiva nel settore dei giochi, hanno raggiunto un accordo sulla struttura ed i principali termini di una possibile fusione interamente basata su scambio azionario, come definiti nell'accordo di fusione vincolante stipulato tra Lottomatica, CIRSA e il suo azionista di maggioranza Blackstone . La Proposed Combination sarà implementata mediante fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA in Lottomatica, in forza della quale CIRSA cesserà di esistere come entità giuridica distinta, e Lottomatica proseguirà quale società risultante dalla fusione.



L'operazione darà vita al secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel settore del gaming e delle scommesse sportive, con un Adjusted EBITDA pro forma di circa 2 miliardi di euro. Sono previste 115 milioni di euro annui di sinergie di cassa pre-imposte, chiaramente identificabili, derivanti da risparmi sui costi operativi e sugli oneri finanziari, il cui conseguimento è atteso entro il terzo esercizio completo successivo al perfezionamento dell'operazione. Stimata una crescita complessiva e distribuzioni agli azionisti in linea rispetto allo scenario standalone di Lottomatica, con una remunerazione per gli azionisti fino a 4 miliardi di euro nei tre anni successivi al perfezionamento, oltre a un flottante pro forma più ampio e ad una maggiore liquidità del titolo.



La Combined Company manterrà l'attuale denominazione sociale di Lottomatica, con sede legale, sede centrale e domicilio fiscale a Roma, in Italia, e sede secondaria per CIRSA nella provincia di Barcellona, in Spagna. Le azioni Lottomatica, comprese quelle di nuova emissione che saranno assegnate agli azionisti di CIRSA nell'ambito della Proposed Combination, rimarranno quotate su Euronext Milan e, al perfezionamento, saranno ammesse alla negoziazione anche sulle Borse spagnole.



Gli azionisti di CIRSA riceveranno 0,668 nuove azioni Lottomatica per ogni azione di CIRSA detenuta. Il valore implicito pro forma di CIRSA, ante sinergie, riflette un multiplo EV/EBITDA 2026E di circa 6x. Il perfezionamento della Proposed Combination è previsto per il secondo trimestre del 2027.



Immediatamente prima dell'efficacia della fusione, CIRSA distribuirà ai propri azionisti un dividendo straordinario pari a 262 milioni di euro (1,56 euro per azione CIRSA). Inoltre, una volta espletate tutte le formalità societarie e/o normative del caso, il CdA di Lottomatica sottoporrà all'approvazione degli azionisti della Combined Company una distribuzione di capitale pari a 744 milioni di euro, da attuare tramite la distribuzione di un dividendo straordinario, un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie, o una combinazione di entrambe le alternative, come verrà stabilito al momento opportuno.



A seguito del perfezionamento dell'operazione, si prevede che gli attuali azionisti di Lottomatica detengano circa il 67,5% del capitale sociale della Combined Company, mentre gli attuali azionisti di CIRSA deterranno la quota restante, pari a circa il 32,5%. Blackstone, il maggiore azionista di CIRSA, diventerà il maggiore azionista della Combined Company con circa il 24% del capitale sociale.



Il CdA della Combined Company sarà composto da 13 membri: gli attuali 11 amministratori di Lottomatica e 2 nuovi amministratori nominati su designazione di Blackstone. È attualmente previsto che Guglielmo Angelozzi ricopra la carica di Presidente e Amministratore Delegato della Combined Company, mentre Laurence Van Lancker ricoprirà la carica di Chief Financial Officer e Deputy CEO. Antonio Hostench ricoprirà la carica di Amministratore Delegato di CIRSA e Antonio Grau quella di Chief Financial Officer di CIRSA.



"Con l'unione di Lottomatica e CIRSA, due società di straordinario successo, diamo vita ad un leader indiscusso in Italia e Spagna, tra i migliori mercati del gaming a livello globale, con posizioni di leadership in ulteriori aree geografiche ad elevata crescita - ha commentato Guglielmo Angelozzi, AD di Lottomatica - L’operazione amplia le opportunità di sviluppo, in particolare nel segmento di business online, mantenendo invariato il livello di remunerazione degli azionisti e aumentandone la sostenibilità, e comporta un rischio di esecuzione limitato: si tratta di una operazione estremamente solida e siamo entusiasti di collaborare con Antonio e il suo team per continuare a generare crescita e creare valore nel lungo termine per i nostri azionisti".

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