Orsero, TP ICAP Midcap: ben avviata verso raggiungimento della fascia alta della guidance

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap conferma target price (26,30 euro, upside potenziale del 60%) e raccomandazione "Buy" su Orsero , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, in vista dei risultati del primo semestre. Sono previsti "dati solidi, sostenuti dalla stagionale maggiore vivacità del secondo trimestre e dalla continua forza delle categorie a maggior valore aggiunto".



Sebbene le condizioni di mercato rimangano eterogenee tra le diverse categorie di prodotto, le recenti comunicazioni dei principali operatori del settore confermano la convinzione di TP ICAP Midcap che Orsero sia ben avviata verso il raggiungimento della fascia alta della propria guidance per l'esercizio 2026.



Gli analisti ritengono che Orsero continui a beneficiare di diversi punti di forza distintivi, tra cui il modello di business integrato, la graduale "premiumizzazione" del portafoglio prodotti e la strategia di espansione internazionale. L'acquisizione di Trucco rafforza ulteriormente la credibilità delle ambizioni del gruppo negli Stati Uniti, anche se il relativo contributo finanziario dovrebbe concretizzarsi principalmente nel medio termine.



"Un'ulteriore "premiumizzazione" del mix di prodotti, in particolare per quanto riguarda kiwi, piccoli frutti e frutta esotica, rappresenterebbe un ulteriore motore di redditività - viene sottolineato - Anche una ripresa più rapida del previsto del segmento Shipping, attualmente modellizzato in modo prudenziale nelle nostre previsioni, potrebbe portare a revisioni al rialzo delle nostre stime".

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