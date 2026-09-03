Moto Guzzi: Inaugurato il nuovo stabilimento di Mandello del Lario

Cinque anni di lavori, oltre, 4200mq di spazi polifunzionali dedicati al pubblico e un'area industriale di 38.000mq che porta la capacità produttiva dello stabilimento di Moto Guzzi ad oltre; sono questi i numeri del nuovo stabilimento di Mandello del Lario che ha inaugurato ieri, 2 Settembre, e che da oggi sarà protagonista di 5 giorni di festa dedicati a tutti gli appassionati "Guzzisti", e motociclisti in generale, proprio all'interno dellaAlla cerimonia istituzionale hanno preso parte il, il, e l’Durante la cerimonia, Attilio Fontana, Governatore di Regione Lombardia, ha dichiarato: "Questo stabilimento, che riesce a unire la tradizione, la storia e il fascino all'innovazione, alla tecnologia e alla bellezza, credo sia qualcosa di. Il marchio, ed è uno dei marchi più riconosciuti per la sua grande qualità. Siamo quindi molto contenti che si sia riusciti a mantenere la sede proprio qui, così da connettere la storia e la tradizione all'innovazione".Michele Colaninno, Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, ha invece dichiarato: "È con grande orgoglio e un poco di follia che inauguriamo, dopo quasi cinque anni di duro lavoro e un investimento di oltre 50 milioni di euro,. Il progetto ha comportato una totale trasformazione dello stabilimento e dell’area dedicata all’esposizione museale ed è il frutto dell’ingegno di Greg Lynn, amico e architetto di fama internazionale, con cui, il silenzio e l’arte.È stata una sfida non banale, che abbiamo portato a termine con successo, tutti uniti.: chi guida una Moto Guzzi guida oltre, con tutti i ricordi che abbiamo e con tutte le speranze per il futuro."La nuova casa di Moto Guzzi nasce da un progetto firmato appunto dall’architetto americano di fama mondiale Greg Lynn, che è tra i più ambiziosi nella recente storia dell’architettura industriale.a 360 gradi, riprogettando la fabbrica e la linea produttiva, e donando una nuova veste al museo ed ai luoghi storici dello stabilimento. I nuovi spazi comprendono anche grandi aree all’aperto, la restaurata Galleria del Vento e una splendida terrazza rialzata che dà sulla grande piazza centrale, impreziosita da un monumentale mosaico dell’aquila di Moto Guzzi. Ilè invece situato in nuova costruzione dache si ispira al linguaggio tecnico e metallico delle moto nate a Mandello; la nuova collezione è composta da oltre, dalla MotoGP a prototipi unici al mondo, la cui costruzione diede il via alla storia Moto Guzzi, fino alla produzione attuale.La nuova fabbrica di Guzzi "rinasce" come hub multifunzionale nel quale innovazione, sperimentazione e storia si incontrano per dare vita a un inedito spazio culturale. Un progetto visionario, che apre le porte a una esperienza completamente nuova per tutti gli appassionati, che possono rivivere sia il passato, appunto attraverso il museo, ma anche il presente, grazie ad un punto di osservazione privilegiato sulla linea produttiva.La nuova casa di Moto Guzzi è un tassello importante della reazione del gruppo piaggio alla contrazione del mercato motociclistico vissuta dal settore nel 2025, e per cui il gruppo ha segnato un calo di quasi il 9%. I dati relativi al primo trimestre del 2026 mostrano però segnali incoraggianti di ripresa, e con la strategia di Guzzi, Piaggio punta a consolidare una community di appassionati che si è diffusa capillarmente in tutto il mondo.Con l’inaugurazione del nuovo stabilimento e museo Moto Guzzi, prendono il via anche le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, il grande ritrovo internazionale al quale prenderanno parte decine di migliaia di guzzisti e appassionati motociclisti provenienti da tutto il mondo. Le giornate prendono il via oggi, giovedì 3 settembre, fino a domenica 6 settembre. Lo stabilimento di Mandello del Lario ospiterà musica, street food, ospiti speciali e test ride delle moto del marchio.