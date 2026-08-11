Milano cauta con gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.



Il rally del petrolio ha riacceso i timori di pressioni inflazionistiche e che la Federal Reserve dovrà aumentare i tassi quest'anno nonostante i dati sull'occupazione statunitense di venerdì, inferiori alle attese, abbiano smorzato le aspettative di un immediato ritocco del costo del denaro da parte della banca centrale americana.



La presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, ha intanto affermato che è possibile che sia necessario un certo numero di aumenti dei tassi di interesse per riportare l'inflazione all'obiettivo.



Sono attesi ulteriori spunti dai prezzi al consumo statunitensi di luglio, in uscita domani, e dal proseguimento della stagione delle trimestrali mentre restano monitorate anche le tensioni in Medioriente.



Dall'agenda macro, focus alle 10:00 sulla bilancia commerciale italiana.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,62%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +78 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,98%.



Tra i mercati del Vecchio Continente senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.742 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 56.373 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,18%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+1,72%), Tenaris (+1,63%), Fincantieri (+1,02%) e Saipem (+0,84%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis , che continua la seduta con -0,66%.



Discesa modesta per STMicroelectronics , che cede un piccolo -0,51%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, WIIT (+3,62%), Anima Holding (+1,71%), Cembre (+1,49%) e ERG (+1,48%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Caltagirone SpA , che ottiene -1,68%.



Pensosa Safilo , con un calo frazionale dell'1,34%.



Tentenna OVS , con un modesto ribasso dello 0,71%.



Giornata fiacca per Juventus , che segna un calo dello 0,58%.

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