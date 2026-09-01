Milano
12:04
51.944
-1,27%
Nasdaq
31-ago
29.457
0,00%
Dow Jones
31-ago
53.186
-0,70%
Londra
12:04
10.710
-1,06%
Francoforte
12:04
25.972
-1,09%
Martedì 1 Settembre 2026, ore 12.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
Migliori e peggiori
,
Energia
,
In breve
01 settembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per il
produttore di gas industriali e medici
, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
Air Liquide corre a Parigi con ingresso Elliott nel capitale
Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica
Parigi: positiva la giornata per Orange
Titoli e Indici
Air Liquide
+2,67%
Altre notizie
Parigi: scambi al rialzo per Airbus
Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard
Parigi: balza in avanti Legrand
Parigi: andamento rialzista per Legrand
Parigi: giornata depressa per Kering
Parigi: balza in avanti Pernod Ricard
Guide
Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record
Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto.
leggi tutto