Milano 12:04
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 12:04
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Parigi: positiva la giornata per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
Apprezzabile rialzo per il produttore di gas industriali e medici, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.
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