Milano 15:12
52.662 +0,08%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 15:12
10.707 -0,33%
Francoforte 15:12
25.953 -0,53%

Lettura rialzista per News

Finanza
Lettura rialzista per News
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Balza in avanti News, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,12%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 33,53 USD, con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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