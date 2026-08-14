Milano 17:35
53.584 -0,20%
Nasdaq 21:01
29.982 -0,34%
Dow Jones 21:01
53.792 -0,09%
Londra 17:35
10.750 -0,21%
Francoforte 17:35
26.440 +0,53%

Segnali d'acquisto per News

Finanza
Segnali d'acquisto per News
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance di News, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una variazione percentuale dello 0,76%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 32,93 USD, con stop loss calcolato a quota 13,06 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```