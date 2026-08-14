Segnali d'acquisto per News

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance di News , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una variazione percentuale dello 0,76%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 32,93 USD, con stop loss calcolato a quota 13,06 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```