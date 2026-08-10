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Lettura ribassista per News

Finanza
Lettura ribassista per News
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Ribasso per News, componente dell'S&P-500, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,19%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
A livello operativo, News è da comprare ai prezzi attuali pari a 32,45 USD con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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